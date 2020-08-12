Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
"Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили", — заключил артист. Фото: Instagram @vladimirspivakov

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.

Эта награда была присвоена музыканту за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности и успехи в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. Спиваков отметил, что во время вручения ордена вышеперечисленные ценности, вероятно, были еще близки Лукашенко. «Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами», — написал дирижер.

Музыкант до глубины души возмущен несоблюдением элементарных прав и свобод в Белоруссии после проведения президентских выборов. Поэтому он считает невозможным более оставаться носителем ордена, врученного ему Лукашенко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Европейский союз может применить санкции к Белоруссии ввиду сложившей там политической ситуации.
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