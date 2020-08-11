Евросоюз рассматривает возможность принятия санкций по отношению к Белоруссии из-за протестов

Представители ЕС считают, что власти республики применяют через чур насильственные действия по отношению к гражданам, которые выходят на протесты и высказывают недовольство итогами президентских выборов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил официальное заявление, в котором сообщил о намерении принять меры по отношению к лицам, допускающим неправомерные аресты и насилие в ходе протестов. Боррель отметил, что честность выборов остается под сомнением, так как местные наблюдатели фиксировали нарушения. В ЕС не считают прошедшие выборы свободными и справедливыми, поэтому намерены оценивать дальнейшие развития событий и наблюдать за действиями правительства Белоруссии.

Представители МИДа республики в свою очередь считают, что к волнениям в Белоруссии могут быть причастны лица из-за границы, которые намеренно спровоцировали все то, что сейчас происходит.

Напомним, протесты в Белоруссии проходят с воскресенья. Граждане вышли на улицы после того как стало известно, что на выборах вновь победил действующий президент Александр Лукашенко. Из-за столкновений с сотрудниками органов правопорядка пострадали многие участники митингов. Известно уже об одном случае гибели человека в Минске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске начались столкновения протестующих с милицией.