В Минске начались столкновения протестующих с милицией

В Минске происходят столкновения между протестующими и милицией. Силовики применяют резиновые пули.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

В тот же день по стране прошли несанкционированные акции, которые продолжались до утра.

Как сообщает РИА Новости, столкновения в настоящее время в Минске проходят в районе Пушкинской площади.

Отмечается, что силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей. При этом используют светошумовые гранаты и резиновые пули. Часть из протестующих бежала в район старого города, где укрылась в барах и кафе. Часть старается перегруппироваться в другом месте.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что трех российских журналистов, которые были задержаны в Белоруссии, освобождены.