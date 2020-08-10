Задержанных в Белоруссии российских журналистов освободили

Трое российских журналистов, которые были задержаны в Белоруссии, освобождены. В настоящее время они находятся на свободе.

Об этом сообщил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он уточнил, что были отпущены журналисты Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ожидается, что во вторник журналисты смогут вернуться в Россию.

СМИ ранее сообщили, что во время протестных акций в Минске были избиты и задержаны российские журналисты.

Выборы президента прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.

В этот же день в стране прошли несанкционированные акции, они продолжались до глубокой ночи. Результатом стали столкновения протестующих с правоохранителями. Так, gazeta.spb.ru писала о том, что автозак протаранил толпу протестующих.