Автозак протаранил толпу протестующих в Минске

Автозак протаранил толпу протестующих в Минске
Транспортное средство якобы намеренно наехало на людей. Фото: pixabay

Автозак протаранил толпу протестующих. Как минимум три человека пострадали.

Инцидент произошел во время акции протеста в Минске на проспекте Победителей. Как сообщил портал «МБХ Медиа», автозак «намеренно врезался в толпу протестующих со спины». В результате один человек был госпитализирован, еще один тоже находится не в сознании.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич не подтвердила информацию о данном дорожно-транспортного происшествии.

Напомним, накануне вечером в центре столицы на протесты вышли несколько тысяч человек после того, как в стране состоялись выборы главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минск пострадавшие происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автозак протаранил толпу протестующих в Минске
Отменены 14 рейсов из Пулково в понедельник
Жители Сибирской улицы грозятся вызвать МЧС из-за сработавшей автосигнализации
В Невском районе 15 спасателей тушили горящий офис
Киркоров разозлил поклонников кроссовками за 7 миллионов
МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах
Спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском
Эпидемиолог назвал сроки второй волны Covid-19 в России