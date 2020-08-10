Автозак протаранил толпу протестующих в Минске

Автозак протаранил толпу протестующих. Как минимум три человека пострадали.

Инцидент произошел во время акции протеста в Минске на проспекте Победителей. Как сообщил портал «МБХ Медиа», автозак «намеренно врезался в толпу протестующих со спины». В результате один человек был госпитализирован, еще один тоже находится не в сознании.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич не подтвердила информацию о данном дорожно-транспортного происшествии.

Напомним, накануне вечером в центре столицы на протесты вышли несколько тысяч человек после того, как в стране состоялись выборы главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах.