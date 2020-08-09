МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что сохраняют контроль на акциях протеста.

Об этом стало известно ночью понедельника, 10 августа. Как сообщило белорусское государственное агентство «Белта» в своем Telegram-канале со ссылкой на сообщение ведомства, сотрудники правоохранительных органов контролируют ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях.

Напомним, накануне вечером в центре столицы на протесты вышли несколько тысяч человек после того, как в стране состоялись выборы главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машины скорой помощи приехали к месту разгона протестующих в Минске. Есть пострадавшие. Стражи порядка применяют светошумовые гранаты.