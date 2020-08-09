Машины скорой помощи приехали к месту разгона протестующих в Минске

В районе стелы «Минск — город-герой», где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих, продолжается операция силовиков. В центр Минска прибыли медики.

Как сообщили РИА Новости», в центре города проехали три скорых.

На месте продолжают разгонять оппозиционеров: идут задержания, сотрудники правопорядка применяют светошумовые гранаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона участников несанкционированной акции в Минске. Демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков. Среди протестующих появились первые пострадавшие.