Машины скорой помощи приехали к месту разгона протестующих в Минске

Машины скорой помощи приехали к месту разгона протестующих в Минске
Есть пострадавшие. Фото: Baltphoto

В районе стелы «Минск — город-герой», где, по приблизительным подсчетам, находится несколько тысяч митингующих, продолжается операция силовиков. В центр Минска прибыли медики.

Как сообщили РИА Новости», в центре города проехали три скорых.

На месте продолжают разгонять оппозиционеров: идут задержания, сотрудники правопорядка применяют светошумовые гранаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона участников несанкционированной акции в Минске. Демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков. Среди протестующих появились первые пострадавшие.

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