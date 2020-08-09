Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Минске

Среди протестующих есть раненые, они в крови. Фото: pixabay

Среди протестующих есть раненые, они в крови. Фото: pixabay

Силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона участников несанкционированной акции в Минске. Среди протестующих появились первые пострадавшие.

Об этом стало известно в ночь на понедельник, 10 августа. В центре Минска слышны хлопки и вспышки, правоохранители активно используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков. Около стелы «Минск — город-герой» собрались около 5 тыс. человек, там же находятся более десяти машин ОМОНа.

Среди протестующих есть раненые, они в крови. В органах правопорядка заявили, что не располагают данной информацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция. Все они не успели проголосовать на выборах президента. При этом очередь у здания посольства образовалась еще в девять часов утра.