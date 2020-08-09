Белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция

Белорусы собрались у отделения посольства в Петербурге, приехала и полиция
Полицейские в громкоговорители предупреждали собравшихся о недопустимости массовых мероприятий. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице на улице Бонч-Бруевича собрались несколько сотен белорусов. Они аплодировали и скандировали «Жыве Беларусь!».

Иностранцы собрались у здания консульства Белоруссии, расположенного в доме №3А по указанной улице. Сегодня в республике прошли выборы президента.

Как сообщил АБН со ссылкой на информацию в соцсетях, на улице находились не менее 600 человек. Все они не успели проголосовать на выборах президента. При этом очередь у здания посольства образовалась еще в девять часов утра.

На акцию прибыли сотрудники правопорядка. Они в громкоговорители предупреждали собравшихся о недопустимости массовых мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередная акция в Хабаровске собрала 3,5 тыс. человек. Они проходят в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала.

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