На шоу «Голос 60+» придут новые наставники

На шоу &#171;Голос 60+&#187; придут новые наставники
Лев Лещенко. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Четыре новых наставника займут красные кресла на новом сезоне шоу «Голос 60+», на котором выберут лучшего вокалиста старшего поколения.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, новыми членами жюри на третьем сезоне вокального проекта станут отечественные исполнители Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко и Гарик Сукачев.

Сообщается, что съемки нового сезона начнутся в ближайшие дни в Москве. Участвовать в первом этапе конкурса — слепых прослушиваниях — будут вокалисты старше 60 лет. Так, самому молодому участнику как раз 60, а самому старшему — 91 год. В этом сезоне, помимо россиян, будут участвовать и вокалисты из США и Туркменистана.

Ведущий шоу не изменится — им будет Дмитрий Нагиев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова рассказала, как получила травму на шоу «Ледниковый период».

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