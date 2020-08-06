Бузова рассказала, как получила травму на шоу «Ледниковый период»

Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова, которая будет участвовать в следующем сезоне шоу «Ледниковый период» заработала первую травму на льду. Телеведущая растянула связки на ноге.

Бузова написала в своем блоге, что для подготовки к шоу она уже несколько недель учится стоять на коньках. Дается певице это нелегко, поскольку последний раз она каталась по льду еще в дошкольном возрасте.

«Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец», — пишет певица.

Сейчас Ольга Бузова тренируется под наставничеством фигуриста Дмитрия Соловьева, который заработал золотую медаль на олимпиаде в Сочи и «серебро» в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Телеведущая уже научилась выполнять примитивные поддержки, а скольжение по льду становится лучше с каждой тренировкой.

Из-за бешеного ритма тренировки Бузовой не обошлись без травм: она повредила связки на ноге. Теперь певице придется заниматься с эластичным бинтом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной.