На трассе «Россия» произошло смертельное ДТП с трактором

Водитель грузовика погиб в аварии на федеральной автодороге «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области.

Об этом информирует УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла в 20.45 в среду, 12 августа, в городе Любань. Там столкнулись автомобиль «Газель» и трактор «Вольво». Грузовик влетел в двигающийся впереди трактор.

В результате дорожно-транспортного происшествия 44-летний водитель грузовика «Газели» получил серьезные травмы. Он не выжил. Данные о состоянии здоровья 25-летнего водителя трактора не приводятся.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Коллонтай женщина получила тяжелые травмы, попав под машину. В Невском районе Петербурга иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по «зебре».