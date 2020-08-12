На улице Коллонтай женщина получила тяжелые травмы, попав под машину

На улице Коллонтай женщина получила тяжелые травмы, попав под машину
Перекресток улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. Фото: google.maps

В Невском районе Петербурга иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

Об этом информирует городское управление ГИБДД. Авария с участием «Киа Рио» и пешехода произошла около 18.50 в среду, 12 августа, на перекрестке улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта. Там легковой автомобиль, который вел 25-летний петербуржец, сбил 33-летнюю женщину, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Женщина получила тяжелые травмы в результате дорожного происшествия. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине столкнулись встречные ВАЗ и Ford Transit, пострадали два человека.

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