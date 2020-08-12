В Тихвине столкнулись встречные ВАЗ и Ford Transit, пострадали два человека

В Тихвинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух легковых авто. Есть пострадавшие.

Авария случилась в среду, 12 августа, в городе Тихвин у дома №145 по Советской улице. Автомобили марок «ВАЗ 2106» и Ford Transit. Двигались во встречном направлении, когда произошло столкновение.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по области, различные травмы получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ».

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Левашовском шоссе разбились две иномарки, водителей госпитализировали. Водитель Kia был доставлен в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, женщина-водитель второго авто получила травмы средней степени тяжести.