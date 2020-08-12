Наталья Рудова призналась, что ждет первого ребенка

Звезда отечественного сериала «Татьянин день» Наталья Рудова подтвердила слухи поклонников о своей беременности, показав в сториз округлившийся живот.

Слухи о том, что 37-летняя Рудова готовится стать мамой, пошли после того, как в Сети появился снимок актрисы в объемной футболке. Однако одежда не помогла ей скрыть изменений в фигуре. Кроме того, она была в компании некого молодого человека. Эта фотография начала гулять по Сети в сопровождении вопросов о том, кто же отец малыша.

Уже на следующий день Рудова удовлетворила любопытство фолловеров и опубликовала в соцсетях видео, на котором она задирает футболку и гладит рукой не кубики пресса, которые у нее были некоторое время назад, а округлившийся животик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники вновь обсуждают слухи о беременности Собчак.