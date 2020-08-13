В администрации Колпинского района не стали комментировать задержание замглавы

Заместитель главы администрации Колпинского района Алексей Жуков задержан. В районной администрации комментировать это не стали.

О задержании Алексея Жукова стало известно в среду, 12 августа. Его поймали во время получения конверта, в котором находилось полмиллиона рублей. Следствие считает, что за эти деньги чиновник должен был оказать содействие в получении контрактов на уборку.

Комментировать задержания Жукова в районной администрации gazeta.spb.ru не стали. Там отметили, что не знают подробностей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о доходах и объектах недвижимости, которые находятся в собственности у заместителя главы Колпинского района. Так, за 2018-й год Жуков задекларировал 1,5 млн рублей в качестве доходов. В собственности у него также квартира площадью 59,7 «квадратов», а также долю в его квартире. Он также владеет половиной помещения площадью в сто «квадратов».