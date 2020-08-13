Петербурженка получила условный срок за взятку в миллион

Петербурженка получила условный срок за взятку в миллион
Приговор вынес Московский райсуд. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жительница Петербурга, которая занималась ликвидацией ООО «Северное Море», получила условный срок.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что фигурантка дела представляла интересы компании в налоговых органах по вопросам ликвидации.

В апреле прошлого года она решила похитить деньги генерального директора ООО. Потерпевшему она несколько раз сообщила о том, что ликвидация общества находится на контроле ФНС и, а ликвидировать сообщество невозможно.

Злоумышленница рассказала, что у налоговой есть претензии к компании, но у нее якобы есть возможность передать в ФНС взятку в миллион.

Деньги она получила в июле прошлого года. Несмотря на то, что ее задержали при получении денег, подсудимая вину так и не признала. До последнего она утверждала, что денег никаких не получала.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на четыре года.

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