Полмиллиона за покровительство: в СК рассказали, за что замглавы Колпинского района просил взятку

В ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу рассказали об уголовном деле в отношении заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова. Взятку, по версии следствия, он хотел за покровительство.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновника задержали на бульваре Победы. Там в автомобиле он получил почти полмиллиона рублей.

По данным следователей, злоумышленник предложил коммерческому директору одной из организаций передать ему взятку за подписание актов выполненных работ, оплату за их исполнение и за общее покровительство.

Как отметили в ГСУ, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Жукова и предъявлении ему обвинений. Уголовное дело было возбуждено по статье «Получение взятки».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в администрации Колпинского района не стали комментировать задержание чиновника.