Петербурженка заплатила долг за коммуналку в четверть миллиона

Петербурженка заплатила долг за коммуналку в четверть миллиона
Судебные приставы. Фото: Baltphoto

Жительница Петербурга погасила 260 тыс. рублей задолженности за услуги ЖКХ. Сделала она этого после полного ареста счетов приставами.

Решение суда о взыскании долга по коммунальным платежам исполнили судебные приставы Невского района города. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 53-летней петербурженки в Правобережном ОСП Невского района. Выяснилось, что женщина задолжала почти 260 тыс. рублей Жилкомсервису №1. Требования оплатить счета она игнорировала.

В результате после ареста счетов должница оплатила все в полном объеме.

Напомним, ранее в Красносельском районе судебные приставы снесли незаконный гараж. Демонтаж придется оплатить ее владельцу.

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