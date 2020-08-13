Специалисты предсказали будущее нефти

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) изучили ситуацию на рынке и предсказали будущее нефти.

В масштабах всего мира спрос на нефть продемонстрирует значительное падение в 2020 году. Ожидается, что из-за коронавирусной инфекции показатель упадет на 8,1 миллиона баррелей в сутки. При этом, уже в 2021 эксперты ожидают рост на 1,6 миллиона баррелей. Об этом сообщает МЭА.

Глобальный спрос в 2020 году составит 91,9 баррелей в сутки. Помимо этого, пониженный спрос зафиксируется и в 2021 году (на 240 тысяч баррелей) из-за проблем в сфере авиации. Это связано с действующими ограничительными мерами, связанными с перелетами.

Отметили специалисты и исполнение договоренностей стран-партнеров в рамках ОПЕК+. В июле сокращение добычи ресурса составило 89% от плана, в предыдущем месяце этот показатель равнялся 108%. Стоит отметить, что Россия сократила добычу нефти на 96%, опередив в этом Ирак и ОАЭ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский сенатор спрогнозировал рост цен на нефть до $40 за баррель.