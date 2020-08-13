В Санкт-Петербурге впервые за 12 лет снесли хрущевку по программе реновации

Сносить хрущевки будут раз в 1,5 месяца. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Сносить хрущевки будут раз в 1,5 месяца. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Северной столице впервые за долгие годы снесли хрущевку в рамках программы реновации. До конца текущего года планируется разрушить еще два здания на Сосновой поляне.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. В городе по этой программе сносить хрущевки будут раз в полтора месяца. Планируется снес 40 домов первых массовых серий, а на их месте построят многоэтажки.

Как сообщила «Мойка78» со ссылкой на представителей ООО «СПб Реновация», первое здание из трех стоящих домов стало в принципе первым снесенным по программе в Северной столице. Работы начались еще 22 июля, большую часть времени заняла уборка последствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 2-й Комсомольской улице снесли расселенную «хрущевку». Возобновление работ по развитию территорий жилых кварталов позволит Петербургу получить благоустроенное жилье для очередников.