На 2-й Комсомольской улице снесут первую расселенную «хрущевку»

Первый подлежащий сносу объект – дом на 2-ой Комсомольской улице, 37. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Первый подлежащий сносу объект – дом на 2-ой Комсомольской улице, 37. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Сегодня в Северной столице начинается снос расселенных «хрущевок» в квартале 7-17 Сосновой Поляны, которые включили в программу развития застроенных территорий.

Как сообщила пресс-служба Смольного, в среду утром, 22 июля, на 2-й Комсомольской улице начался снос многоквартирного дома 37/1.

Возобновление работ по развитию территорий жилых кварталов позволит Петербургу получить благоустроенное жилье для очередников. Программа «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» стартовала 12 лет назад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушение кровли здания на Лесном проспекте оказалось плановым сносом. Напуганные очевидцы поделились фотографиям с места происшествия в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».