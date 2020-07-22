На 2-й Комсомольской улице снесут первую расселенную «хрущевку»

Сегодня в Северной столице начинается снос расселенных «хрущевок» в квартале 7-17 Сосновой Поляны, которые включили в программу развития застроенных территорий.
Как сообщила пресс-служба Смольного, в среду утром, 22 июля, на 2-й Комсомольской улице начался снос многоквартирного дома 37/1.
Возобновление работ по развитию территорий жилых кварталов позволит Петербургу получить благоустроенное жилье для очередников. Программа «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге» стартовала 12 лет назад.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушение кровли здания на Лесном проспекте оказалось плановым сносом. Напуганные очевидцы поделились фотографиям с места происшествия в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».