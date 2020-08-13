С участка на Непокоренных убрали 15 нелегальных вагонов-рефрижераторов

В Северной столице Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили участок на проспекте Непокоренных от незаконно размещенных рефрижераторных вагонов. С нарушителя намерены взыскать средства, потраченные на работы.

Об этом стало известно в четверг, 13 августа. Работы проходили у дома 63/33. Там незаконно стояли 15 вагонов, в которых складировали рыбу и мясо.

Как сообщили в пресс-службе комитета, вагоны принадлежат ООО «Рефтранссервис» и используются в коммерческих целях. Землепользователю сообщили, что участок нужно освободить, однако просьба была проигнорирована.

Поэтому сегодня сотрудники ККИ совместно с подведомственной организацией и правоохранителями сами освободили участок, демонтировав вагоны.

Решается вопрос о возбуждении административного производства.

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