В Петербурге хотят перенять московский опыт инновационной оплаты проезда в городском транспорте

О сроках реализации этой программы в сообщении не говорится. Фото: Baltphoto

О сроках реализации этой программы в сообщении не говорится. Фото: Baltphoto

В Северной столице хотят внедрить инновационные способы оплаты проезда в общественном транспорте, которые успешно применяют в Москве.

Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Сейчас власти Москвы и города на Неве объединились с цель создания единого способа оплаты парковки и проезда на всех видах общественного транспорта. Отметим, что первый кобрендинговый проект двух столиц, проездной «Подорожник — Тройка», успешно реализован, однако рассчитан лишь на один вид проездного билета, теперь речь идет о более широкой интеграции.

Сейчас рабочая группа изучает преимущества и финансовые затраты этой системы, а также оценивают возможности применения единого способа оплаты парковки и проезда в Петербурге. Северная столица, кроме того, намерена перенять московский опыт по организации платных парковок, которые уже несколько лет успешно помогают снизить трафик на городских магистралях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КРТИ передаст часть полномочий другому комитету Смольного.