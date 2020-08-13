Батанов вместе с руководителями ГАТИ проинспектировал состояние фасадов нежилых зданий на берегу Невы

С начала этого года возбуждено 690 административных дел, назначено штрафов на сумму 45 млн рублей, отремонтированы 83 здания, сообщили в пресс-службе вице-губернатора. Фото: gov.spb.ru

С начала этого года возбуждено 690 административных дел, назначено штрафов на сумму 45 млн рублей, отремонтированы 83 здания, сообщили в пресс-службе вице-губернатора. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов вместе с руководителями ГАТИ в рамках выездного совещания проинспектировал состояние фасадов нежилых зданий, расположенных в прибрежной территории Невы.

В ходе осмотра были выявлены различные нарушения, такие как загрязнения, граффити, отслоившаяся штукатурка. Владельцы таких зданий сразу же получают предписания об устранении этих недочетов, а выполнение работ находится на постоянном контроле Смольного и ГАТИ.

В частности, таким образом были отремонтированы дома на Шпалерной, 40, а в зданиях на Свердловской набережной, 4, Кавалергардской улице, 42, улице Комсомола, 22 литера А, Пироговской набережной, 3, устранения нарушений находятся в процессе. Отметим, что за 2019 год в связи с ненадлежащим содержанием фасадов было заведено 1,3 тысячи административных дел, общая сумма наложенных штрафов превысила 97 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что после вмешательства прокуратуры был восстановлен фасад дома в Выборгском районе Петербурга.