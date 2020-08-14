Еда, кино и лекарства стали главной мишенью мошенников

Государственная Дума готовит законопроект, который позволит блокировать номера мошенников, звонящих якобы от имени банков. Лжепредставители финансовых организаций буквально атаковали граждан. Gazeta.SPb.ru рассказывает, в каких еще сферах осели злоумышленники.

По данным ЦБ, минувшей весной количество звонков от фальшивых представителей банков с целью выманить у людей данные для доступа к их счетам увеличилось на триста процентов. Парламентарии эту проблему, похоже, решили не оставлять без внимания и подготовили документ, который поможет противодействовать подмене номеров. Как сообщает ТАСС, цитируя главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект затрагивает интересы многих организаций, в том числе телекоммуникационных. Идут согласования с ФСБ, МВД, Минкомсвязи, Центробанком и рядом компаний.

Тем временем мошенники научились имитировать даже сайты доставки, в том числе еды и электроники. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, с апреля в интернете появились 56 подделок Delivery Club, около 30 копий «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», клоны есть у «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка», а также интернет-магазина Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк». Надо ли говорить, что мошенники таким образом пытаются продать товары по завышенным ценам или с низким качеством сервиса.

Под удар попала даже фармацевтическая сфера. В столице во время рейда Росздравнадзора, сообщает Пятый канал, в одной из аптек обнаружили настойку на ящерицах. Все бы ничего, но ее продавали под видом средства от всего на свете, в том числе коронавируса. Гражданам советуют подальше держаться от таких снадобий, ведь не известно, что на самом деле входит в их состав. Хорошо, если это пустышки. Плохо, что из людей трясут деньги, мороча им головы.

Казалось бы, все схемы мошенников уже известны. Вы удивитесь, но они успели проникнуть даже в область кино. «Ленфильм» предупредил о злоумышленниках в социальных сетях, приглашающих принять участие в съемках. Петербургская киностудия сообщает, что в данный момент не проводит кастингов. И уж тем более не берет с участников денег за съемки в массовке.