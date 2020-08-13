В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых на 400 мест

В Петербурге до 2024 года построят два пансионата для пожилых на 400 мест
На данный момент пансионаты на стадии предпроектной подготовки документации, оформления прав на земельные участки и процедуры получения проектом статуса стратегического. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев проинспектировал условия проживания в пансионате для пожилых людей «Курортный».

Информация о рабочем визите политика в четверг, 13 августа, была опубликована на сайте городской администрации. Подопечные пансионата — пожилые люди, нуждающиеся в круглосуточном уходе в связи с различными формами возрастной деменции или малоподвижности. Помощь пенсионерам осуществляется за счет городского бюджета. «Курортный» заработал в 2016 году, и менее чем за год в нем не осталось свободных мест.

Эргашев отметил, что пансионат является примером успешного сотрудничества между властями, бизнесом и НКО. В будущем планируется возвести еще несколько объектов по такой же схеме. Так, до 2024 года в Северной столице появятся еще два пансионата на 400 мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти охотники случайно нашли пенсионерку, 18 дней проведшую в лесу.

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