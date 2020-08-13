В Петербурге планируют наладить лазерное производство деталей для кораблей

В Петербурге планируют наладить лазерное производство деталей для кораблей
Аппарат будет работать в Центре судоремонта «Звездочка», расположенном в городе Северодвинске Архангельской области. Сейчас на предприятии идут пуско-наладочные работы. Фото: pixabay.com

Специалисты института лазерных и сварочных технологий Петербургского государственного морского технического университета внедрили в производство установку прямого лазерного выращивания, которая позволяет изготавливать высокопрочные детали для кораблей, бороздящих просторы Арктики.

При помощи лазера и порошковых материалов формируется либо, если это ремонт, наращивается необходимая деталь. О прорывном изобретении ученых Северной столицы в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации. Разработка исследователей уникальна и не имеет мировых аналогов. Кроме того, лазерная установка отличается высокой производительностью и функциональностью.

Отметим, что использование новой технологии позволит значительно снизить себестоимость производства сложных геометрически деталей из материалов высокой прочности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тестируют новый автобус минского производства.

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