В Петербурге планируют наладить лазерное производство деталей для кораблей

Специалисты института лазерных и сварочных технологий Петербургского государственного морского технического университета внедрили в производство установку прямого лазерного выращивания, которая позволяет изготавливать высокопрочные детали для кораблей, бороздящих просторы Арктики.

При помощи лазера и порошковых материалов формируется либо, если это ремонт, наращивается необходимая деталь. О прорывном изобретении ученых Северной столицы в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации. Разработка исследователей уникальна и не имеет мировых аналогов. Кроме того, лазерная установка отличается высокой производительностью и функциональностью.