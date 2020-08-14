Врач рассказал, кому можно не бояться заражения коронавирусом

Выявить сильный клеточный иммунитет можно, однако это сложная и дорогая процедура. Фото: pixabay.com

Выявить сильный клеточный иммунитет можно, однако это сложная и дорогая процедура. Фото: pixabay.com

Профессор Владимир Никифоров объяснил, какой тип людей может не беспокоиться: заражение новой коронавирусной инфекцией им не грозит.

По словам специалиста, некоторая часть людей невосприимчива к воздействию коронавируса из-за особенности организма, сильного клеточного иммунитета. В таимо случае клетки вируса не задерживаются внутри человека, то есть, тестирование на наличие антител или самого вируса в крови делать бессмыленно.

Профессор отметил, что выявить так называемые Т-клетки, способствующие защите организма, можно, однако это сложная и крайне дорогая процедура, поэтому она не пользуется популярностью и её невозможно сделать массовой. Напомним, что легкая форма COVID-19 также часто протекает бессимптомно и не оставляет антител: это является следствием мощного клеточного иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отрицательный резус-фактор крови является дополнительным фактором риска заражения COVID-19.