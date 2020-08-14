Стало известно, как часто нужно перезагружать смартфон

Специалист в сфере IT рассказал, когда и зачем нужно перезагружать мобильное устройство.

Руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рекософт» Евгений Черток отмечает, что современные гаджеты способны без вмешательств пользователя справляться с сохранением стабильной работы. По его словам, частый перезапуск смартфонам не требуется. А если телефон начинает тормозить, то это может быть из-за установленных приложений, сообщает «Прайм».

Программист заявил, что смартфон следует перезагружать примерно раз в квартал. Это необходимо делать, когда начинают «сбоить» приложения, не распознается сеть wi-fi, не открывают окна приложений и так далее.

То есть, по словам специалиста, если ничего не «глючит», то перезагружать устройство не надо.

Также он порекомендовал регулярно закрывать приложения, которыми пользователь не пользуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы правила зарядки смартфона, которые продлят жизнь аккумулятора.