В пятницу в Пулково отменяют 12 рейсов

Рейсы которые не были отменены, отправятся в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Рейсы которые не были отменены, отправятся в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту Пулково продолжаются ежедневные отмены рейсов по России и за рубеж. В пятницу, 14 августа, в небо над Северной столицей не поднимутся 12 самолетов.

Согласно информации электронного табло воздушной гавани, сегодня пассажиры не улетят на запланированных рейсах в Душанбе, Анталью, Даламан, Амстердам, Сиань Сианьянг, Сэнду, Баку и Волгоград.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы, были «Сомон Эйр», «Уральские авиалинии», «Азур Эйр», Turkish Airlines, KLM, Sichuan Airlines, Smartavia, «Чайна Истерн Эйрлайнз» и «Северный ветер».

Все остальные рейсы вылетят из Петербурга по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» запустила рейсы из Пулково в Анталью. Рейсы выполняют воздушные судна Airbus A320, рассчитанные на перевозку 168 пассажиров.