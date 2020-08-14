Сбербанк отменил бесплатные уведомления о пополнении счета

Уведомления от Сбербанка теперь стоят 30-60 рублей. Фото: pixabay

Уведомления от Сбербанка теперь стоят 30-60 рублей. Фото: pixabay

Сбербанк отменил бесплатную рассылку. Теперь клиентам придется платить за получение уведомлений о переводах.

Как сообщает РБК, чтобы вновь получать уведомления, клиентам Сбербанка придется подключить услугу «Уведомления по карте». Владельцу базовой карты она обойдется в 30 рублей, а стандартной — в 60 рублей. Для тех, у кого премиальная или кредитная карта, услуга останется бесплатной.

Изменения в системе оповещений вступили в силу в конце июля-начале августа в зависимости от регионов страны. Кредитная организация предупреждала об отмене уведомлений по СМС.

Отметим, что услуга «Уведомления по карте» включает в себя данные обо всех операциях, включая переводы другим лицам и списания средств при покупке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Сбербанка спрогнозировал укрепление рубля к концу 2020 года.