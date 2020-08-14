Пять культовых мест в Петербурге, связанных с рок-музыкантом Виктором Цоем

Пять культовых мест в Петербурге, связанных с рок-музыкантом Виктором Цоем
Рок-музыкант, лидер группы "Кино" Виктор Цой. Кадр из фильма "Игла"

В субботу, 15 августа, исполняется ровно 30 лет со дня гибели культового рок-певца, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. За это время слава его не угасла, и новые юные поколения поют его песни и знают их наизусть. Gazeta.SPb.ru рассказывает о пяти «цоевских» местах в Петербурге, известных не только горожанам, но и всем поклонникам группы «Кино».

1. Дом со шпилем

Знаменитый дом со шпилем на углу Бассейной у станции метро «Парк Победы» Московский пр., 190. Здесь в квартире на втором этаже вырос родившийся в 1962 году будущий рок-кумир Виктор Цой. Он жил в проходной комнате.

Какое-то время его родители еще жили там после смерти сына, а затем переехали.

Дом, где жил Виктор Цой на Московском пр., 190. Фото: Яндекс.панорамы

2. Рок-клуб на Рубинштейна, 13

В 1980-х там выступали рок-группы, со временем ставшие культовыми. «Зоопарк», «Телевизор», ДДТ, «Кино», «Разные игры» и многие другие. Рок-клуб проводил фестивали и сам становился героем многих фильмов, например фильма «Йя-Хха».

Рок-музыкант Виктор Цой. Фото: кадр из фильма «Йя-Хха»

Рок-клуб на Рубинштейна просуществовал до 1990 года, но еще долгое время после закрытия, да и до сих пор, был местом паломничества юных рок-почитателей.

3. Проспект Ветеранов, 101

В квартире №101 на проспекте Ветеранов Виктор Цой жил вместе с женой Марианной и сыном Сашей.

Как раз сегодня в сквере недалеко от дома идет установка долгожданного памятника Виктору Цою.

Установка памятника Виктору Цою на проспекте Ветеранов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

4. Котельная Камчатка

Здесь на Петроградской стороне Цой трудился кочегаром с 1986 по 1988 годы и одновременно писал музыку. В то время нельзя был быть тунеядцем. «Поколение дворников и сторожей» хорошо это понимало. В котельной на Зверинской закидывающего уголь в топку Цоя снял Алексей Учитель — для своего фильма «Рок».

Виктор Цой в котельной «Камчатка». Фото: Кадр из фильма «Рок»

Сейчас это клуб-музей. До сих пор сюда стекаются поклонники творчества Цоя.

А рядом на Блохина появился сквер Цоя, сейчас его благоустраивают районные власти.

Улица Блохина. Фото: Яндекс.панорамы

5. Богословское кладбище

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в Латвии. В то утро он возвращался на своей машине с рыбалки. По официальной версии — уснул за рулем, не справился с управлением и врезался в автобус. На Богословском кладбище Цоя похоронили 19 августа. Шел дождь. Очередь попрощаться была огромной.

Со временем на Богословском кладбище появились могилы жены Цоя Марианны и лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, Наташи Пивоваровой из группы «Колибри», лидера группы «Объект насмешек» Рикошета — гражданского мужа Марианны Цой.

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