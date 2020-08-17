29-летие путча: как это было и к чему привело

19 августа в России вспомнят годовщину путча 1991 года. С тех пор минуло ровно 29 лет. Gazeta.SPb.ru вспоминает хронологию событий тех тяжелых дней, причины, по которым произошел переворот, и его итоги.

События 29-летней давности, которые получили название августовский путч, произошли в Москве в конце лета 1991 года. Три дня с 19 по 21 августа фактически стали причиной дальнейшего развала СССР, хотя изначально подразумевали совершенно противоположные цели. В результате переворота к власти хотели прийти члены Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (ГКЧП) — самопровозглашённого органа, который взял на себя обязанности по госуправлению. Но эти попытки провалились, всех арестовали.

Основной причиной путча считается недовольство политикой перестройки и результатами реформ Михаила Горбачева. После длительного застоя страна находилась в плачевном состоянии, съедаемая сразу несколькими кризисами: политическим, экономическим, продовольственным и культурным. Поначалу меры, принятые первым и единственным президентом СССР, оценивались положительно, но со временем некоторым стало казаться, что они не несут никаких перемен. В итоге созрела идея заговора. Его цель была якобы не допустить развала СССР.

5 августа Горбачев уехал на переговоры. В это же время начались действия, нацеленные на его свержение. Члены нового правительства зачитали принятые накануне документы. Среди них был указ за подписью вице-президента СССР Геннадия Янаева. В нем говорилось о том, что Горбачев больше не может выполнять обязанности президента по состоянию здоровья. Следом шло «заявление советского руководства». В нем говорилось о создании нового органа государственной власти — ГКЧП. Его члены обратились к гражданам с заявлением о создании антисоветских структур, стремящихся захватить власть силой, развале страны и ее уничтожении. Чтобы не допустить этого, необходимо было сменить власть. В тот же день вышло первое постановление, запрещающее все объединения, не узаконенные в соответствии с Конституцией СССР, распущены многие партии и кружки, введена цензура, закрыты некоторые газеты и СМИ.

Для обеспечения нового порядка 19 августа в Москву ввели войска. Однако против ГКЧП выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о строгом подчинении исполнительных органов президенту России (РСФСР), организовав таким образом хорошую оборону. Противостояние закончилось 20 августа.

А 21 числа в страну вернулся Горбачев и тут же получил ряд ультиматумов. В результате он распустил КПСС, кабинет министров, республиканские министерства и целый ряд других государственных органов. Постепенно начался развал всех госструктур. Августовский путч 19 — 21 августа 1991 года стал основным событием, приведшим в итоге к свержению центральной союзной власти и распаду СССР.

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Отдельно стоит отметить, что сопротивление трех августовских дней постепенно приняло форму митингов, которые собирались в Москве у Белого Дома на Краснопресненской набережной и в Ленинграде на Мариинской площади. Возводились баррикады, распространялись листовки, создавались вооруженные отряды ополченцев.

В ночь с 20 на 21 августа планировалась операция по захвату Белого дома. Тогда никто не мог гарантировать отсутствия большого количества жертв. Начать штурм должны были танки, произведя устрашающие выстрелы с близкой дистанции. Затем в ряды защитников должны были вклиниться и расчистить путь бойцы отдельной мотострелковой дивизии. По созданным коридорам должны были пройти десантники, взломать двери и завязать бой на этажах. А бойцы «Альфы» — найти и нейтрализовать руководителей сопротивления. Для проведения всей операции были выделены 15 тысяч человек. Но силовая акция не состоялась.