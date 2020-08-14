Губернатор Ленобласти уволил начальника управления по транспорту

Губернатор Ленобласти уволил начальника управления по транспорту
Постановление вступило в силу. Фото: lenobl.ru

Постановление об освобождении Павла Постовалова от должности главы транспортного управления Ленобласти подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В пятницу, 14 августа, стало известно, что своей должности лишился глава Управления Ленобласти по транспорту Павел Постовалов. Временно исполняющим обязанности начальника управления стал действующий заместитель Постовалова Михаил Присяжнюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области

Известно, что данное решение губернатора несло под собой определенные основания. Все дело в том, что при Постовалове стал наблюдаться слабый контроль за разрешением проблемных ситуаций, связанных с доступностью транспорта в районах новостроек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти экс-главу сельского поселения обвиняют в мошенничестве с земельным участком.

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