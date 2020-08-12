В Ленобласти экс-главу сельского поселения обвиняют в мошенничестве с земельным участком

В Ленобласти экс-главу сельского поселения обвиняют в мошенничестве с земельным участком
В настоящее время следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Приозерск предъявил обвинения в особо крупном мошенничестве бывшему главе Мичуринского сельского обвинения.

Согласно данным следствия, обвиняемый, занимая вышеуказанный пост, вступил в преступный сговор со своим приятелем. Обойдя закон права собственности и используя служебное положение обвиняемого, преступники приобрели земельный участок в поселке Мичуринское площадью 1320 квадратных метров.

Мошенники передавали ответственных органам заведомо ложные сведения и фальшивые документы, чтобы подтвердить якобы законность владения участком, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона рублей. Соответственно, действия злоумышленников нанесли ущерб администрации Приозерского района на эту сумму. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали посетителя банка, которого, как выяснилось, разыскивают за мошенничество в особо крупном размере.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мичуринское сельское поселение мошенничество Приозерский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Панихида по морякам «Курска» состоялась в Николо-Богоявленском ...
На ж/д станции Карташевская мужчина угрожал убийством дежурной по переезду
В новой женской консультации на Оптиков можно пройти полное обследование по ...
Три признака того, что Петербург готовится ко второй волне Covid-19
Скоростной «Стриж» свяжет Петербург с городами Поволжья уже в ...
Поликлинику в Пушкинском районе оштрафовали на 100 тысяч за санитарные нарушения
Житель Ленобласти проведет неделю за решеткой из-за брошенной петарды на ...
Лошадиная доля: прокатный бизнес процветает, а животные страдают, но ...