В Ленобласти экс-главу сельского поселения обвиняют в мошенничестве с земельным участком

В настоящее время следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

В настоящее время следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Приозерск предъявил обвинения в особо крупном мошенничестве бывшему главе Мичуринского сельского обвинения.

Согласно данным следствия, обвиняемый, занимая вышеуказанный пост, вступил в преступный сговор со своим приятелем. Обойдя закон права собственности и используя служебное положение обвиняемого, преступники приобрели земельный участок в поселке Мичуринское площадью 1320 квадратных метров.

Мошенники передавали ответственных органам заведомо ложные сведения и фальшивые документы, чтобы подтвердить якобы законность владения участком, стоимость которого оценивается в 1,5 миллиона рублей. Соответственно, действия злоумышленников нанесли ущерб администрации Приозерского района на эту сумму. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине задержали посетителя банка, которого, как выяснилось, разыскивают за мошенничество в особо крупном размере.