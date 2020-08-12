В Пушкине задержали посетителя банка, находящегося в розыске

Пока что преступника передал в территориальный отдел полиции Колпинского района. Фото: pixabay.com

Пока что преступника передал в территориальный отдел полиции Колпинского района. Фото: pixabay.com

В городе Пушкин днем 11 августа сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников банка задержали гражданина, который находится в розыске.

Мужчина, обвиняющийся в особо крупном мошенничестве явился в отделение банка на Октябрьском бульваре. Проверяя документы, персонал банка установил, что клиента разыскивает полиция. Незаметно для нарушителя сотрудники организации нажали тревожную кнопку и по вызову оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Стражи порядка задержали гражданина, которому вменяется мошенничество, повлекшее лишение пострадавшего права на недвижимость. Преступление было совершено на территории Красногвардейского района Петербурга, поэтому преступника передадут инициатору розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разыскивают мужчину, который пропал вместе с малолетним сыном.