В Петербурге мужчина спас пенсионерку от приближающегося поезда

Люди нередко проявляют неосторожность вблизи железнодорожных путей, которая может стоить им жизни. Фото: pixabay.com

Люди нередко проявляют неосторожность вблизи железнодорожных путей, которая может стоить им жизни. Фото: pixabay.com

Несколько дней назад житель Северной столицы совершил настоящий героический поступок — спас жизнь пожилой женщине. Известно об этом, однако, стало только сейчас.

Инцидент произошел утром вторника, 11 августа, на Скобелевским проспекте, возле железнодорожной станции «Удельная», пишет телеканал 78.ru, ссылаясь на собственный источник. Пенсионерка намеревалась перебежать через железнодорожные пути, по неизвестной причине игнорируя приближающий состав.

Заметивший действия женщины петербуржец буквально за несколько секунд до непоправимого происшествия подбежал к пенсионерке, схватил её и отскочил в сторону от поезда. Детали героического спасения человека пока остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет санавиации за сутки спас жизни двоих людей в Ленинградской области.