Никас Сафронов рассказал, на что тратит заработанные миллионы

Российский художник Никас Сафронов рассказал, сколько денег он тратит каждый месяц, и на что.

Художник заявил, что ежемесячно может тратить «миллион, два, пять». По его словам, для хорошей жизни ему нужны всего лишь «кусок сыра, бутылка хорошего вина и хлеб». В список необходимого он также добавил краски и мольберт. Сафронов подчеркнул, что это, пожалуй, все.

Он рассказал порталу Teleprogramma.pro, что большую часть его доходов уходит на помощь родным и на благотворительность.

Кроме того, художник отметил, что за время коронавирусной пандемии, несмотря на трудности в бизнесе, он не уволил ни одного из своих сотрудников и оказывал им финансовую поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц. Продюсер не понимает, как можно довольствоваться 50 тысячами рублей.