Никас Сафронов рассказал, на что тратит заработанные миллионы

Никас Сафронов рассказал, на что тратит заработанные миллионы
Художник Никас Сафронов. Фото: Википедия

Российский художник Никас Сафронов рассказал, сколько денег он тратит каждый месяц, и на что.

Художник заявил, что ежемесячно может тратить «миллион, два, пять». По его словам, для хорошей жизни ему нужны всего лишь «кусок сыра, бутылка хорошего вина и хлеб». В список необходимого он также добавил краски и мольберт. Сафронов подчеркнул, что это, пожалуй, все.

Он рассказал порталу Teleprogramma.pro, что большую часть его доходов уходит на помощь родным и на благотворительность.

Кроме того, художник отметил, что за время коронавирусной пандемии, несмотря на трудности в бизнесе, он не уволил ни одного из своих сотрудников и оказывал им финансовую поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц. Продюсер не понимает, как можно довольствоваться 50 тысячами рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
деньги никас сафронов траты художник шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Никас Сафронов рассказал, на что тратит заработанные миллионы
ДТП перекрыло трассу «Скандинавия»: водители сообщают о серьезной ...
Путин обсудил с Лукашенко возвращение задержанных под Минском россиян на родину
Петербургские власти раскрыли реальное число заражений COVID-19 в сутки
Новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в восьми районах Ленобласти
Возле развязке КАД с Пискаревским проспектом на полгода перекроют одну полосу
Эксперт рассказал, где лучше поставить Wi-Fi-роутер в квартире
Спустя три дня в Абхазии обнаружили тело упавшей в реку туристки из Петербурга