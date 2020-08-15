Воскресенье в Петербурге обещает быть туманным

Воскресенье в Петербурге обещает быть туманным
Туман накроет некоторые районы города. Фото: Pixabay

Спасатели предупреждают жителей Петербурга о густом тумане, который накроет город в воскресенье, 16 августа.

Об этом сообщили в городском главке МЧС. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», густой туман ожидается в темное время суток и утром.

В целом день будет облачным, без существенных осадков. Скорость юго-западного, западного ветра будет составлять 4-9 метров в секунду ночью и 6-11 метров в секунду днем.

Ночью на улице будет до +14…+16 градусов, а днем температура воздуха за окном поднимется до +22…+24 градусов.

Атмосферное давление в течение завтрашнего дня будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, вернется ли в Петербург тепло. Установившийся в городе циклон, который принес с собой похолодание, уже отходит.

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