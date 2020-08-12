Синоптик рассказал, вернется ли в Петербург тепло

В Петербурге синоптик рассказал о погоде на грядущие выходные и следующую неделю, а также о том, стоит ли еще горожанам ждать тепла в этом месяце.

Метеоролог Юрий Куткевич, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург», сообщил, что установившийся в городе циклон, который принес с собой похолодание, уже отходит. Впрочем, жаркой погоды в ближайшие дни пока не предвидится — пока будет прохладно. Однако уже к выходным в Северную столицу придет потепление, но «с поправкой на Петербург».

По словам специалиста, холодные дни будут чередоваться с теплыми — на выходных жителей города на Неве ждет до +20…+23 градусов. На следующей неделе будет еще теплее — в некоторые дни за окном будет до +25 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до +5 градусов похолодает в Ленобласти в ночь на четверг.