Синоптик рассказал, вернется ли в Петербург тепло

Синоптик рассказал, вернется ли в Петербург тепло
На выходных в Петербурге будет теплее. Фото:Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге синоптик рассказал о погоде на грядущие выходные и следующую неделю, а также о том, стоит ли еще горожанам ждать тепла в этом месяце.

Метеоролог Юрий Куткевич, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург», сообщил, что установившийся в городе циклон, который принес с собой похолодание, уже отходит. Впрочем, жаркой погоды в ближайшие дни пока не предвидится — пока будет прохладно. Однако уже к выходным в Северную столицу придет потепление, но «с поправкой на Петербург».

По словам специалиста, холодные дни будут чередоваться с теплыми — на выходных жителей города на Неве ждет до +20…+23 градусов. На следующей неделе будет еще теплее — в некоторые дни за окном будет до +25 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до +5 градусов похолодает в Ленобласти в ночь на четверг.

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