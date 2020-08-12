До +5 градусов похолодает в Ленобласти в ночь на четверг

Лето начинает уходить из Ленинградской области — в ночь на четверг, 13 августа, местных жителей ждет серьезное похолодание.

Согласно прогнозу синоптиков, который приводит ФГБУ «Северо-Западное УГМС», грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе опустится до +10 градусов. Местами будет и вовсе до +5 градусов.

Днем потеплеет — за окном будет до +14…+19 градусов. На западе региона будет прохладнее — до +13 градусов.

На улице будет облачно, с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет дуть переменный ветер со скоростью 1-4 метра в секунду. Днем его сменит северный ветер, порывы которого будут достигать 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.