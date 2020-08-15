Облака и тепло обещают синоптики в Ленобласти в воскресенье

В течение дня в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

В течение дня в Ленобласти будет переменная облачность. Фото: pixabay

Жителей Ленинградской области ждет теплая, но облачная погода в это воскресенье, 16 августа, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на воскресенье и ранним утром 47 регион накроет густой туман.

Погоду испортит переменная облачность и кратковременный дождь, который придет в некоторые районы Ленобласти. Скорость юго-западного, западного ветра ночью составит 4-9 метров в секунду, а днем — 6-11 метров в секунду.

Ночью в регионе ожидается до +11…+16 градусов, местами может похолодать до +8 градусов. Днем на улице будет значительно теплее — +21…+26 градусов. На востоке местами до +18 градусов.

Атмосферное давление в течение воскресенья будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воскресенье в Петербурге обещает быть туманным.