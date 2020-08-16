С сайта петербургского издания «Мой район» сняли блокировку

Роскомнадзор разблокировал онлайн-издание «Мой район» спустя несколько суток после введения запрета на работу сайта.

В субботу, 15 августа, сайт издания «Мой район» вновь заработал. Причиной блокировки, которую инициировал Роскомнадзор, произошедшей еще 12 августа, стало нарушение одного из пунктов закона об информации.

Представители издания в скором времени выяснят, почему сложилась подобная ситуация. Ведь о блокировке даже не было заранее предупреждено. Однако известно, что камнем преткновения стал материал одной из статей, которая была опубликована на сайте еще в 2013 году. По мнению Роскомнадзора, в ней имеется запрещенная к распространению информация. Об этом сообщает Мойка78.

Стоит отметить, что блокировка должна была коснуться исключительно саму запрещенную новость издания, но в итоге, сайт переставал работать полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское издание «Мой район» попало под блокировку Роскомнадзора.