Петербургское издание «Мой район» попало под блокировку Роскомнадзора

В реестре Роскомнадзора появилась информация о блокировке известного петербургского онлайн-издания «Мой район». Ведомство возмутила статья за 2013 год.

Решение о блокировке «МР7», как выяснилось, было принято 16 апреля текущего года, так как издание нарушило положения статьи 15.1 федерального закона об информации. Этот закон подразумевает блокировку сайтов, содержащих информацию о наркотиках, порнографии или суициде.

В реестре Роскомнадзора отмечена блокировка лишь страницы с нарушающей закон новостью, однако если закрыт доступ к одной из страниц сайта с протоколом https, может перестать работать и весь ресурс, объясняет «Мойка78«. Главный редактор издания «Мой район» Сергей Ковальченко на своей странице в Facebook рассказал, что поводом для блокировки стала новость 2013 года о падении мужчины на рельсы на станции метро «Ладожская».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии прокуратура Петербурга заблокировала 4 тысячи интернет-ресурсов.