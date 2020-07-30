Прокуратура в период пандемии заблокировала 4 тыс. сайтов

На ресурсах публиковали фейки – в том числе о коронавирусе.
Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что за последние полгода заметно выросло количество фейковых сообщений на различных Интернет-ресурсах. Всего удалили 4 тысячи сайтов за полгода — на них размещали ложную информацию в том числе о коронавирусе, пишет «ЛенТВ24».
«В целом за полугодие 2020 года по итогам рассмотрения 219 требований заблокировано свыше 4 тысяч сайтов, а с более чем 25 тысяч ресурсов противоправные сообщения были удалены»,
— рассказал Александр Буксман, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.
Отмечается, за аналогичный период в прошлом году заблокировали всего лишь шесть ресурсов. Напоминаем, что за публикацию ложной информации можно получить серьезный штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-схиигумена Сергия оштрафовали за распространение фейков.