Экс-схиигумена Сергия оштрафовали за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тыс. рублей бывшего схиигумена Сергия. Его признали виновным в распространении недостоверной информации о коронавирусе.

«Признать виновным в совершении правонарушения и назначить ему штраф в размере 90 тыс. рублей», — сказала судья.

Трансляция заседания велась на странице судебного участка в соцсети «ВКонтакте». Сам схимонах на заседание не явился. Его интересы в суде представляла адвокат Светлана Герасимова. Она намерена обжаловать решение суда. Герасимова утверждает, что один из документов в материалах дела, подписанный схимонахом Сергием, был сфальсифицирован.

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий привлек внимание общественности проповедями о «псевдопандемии» коронавируса. Решением Епархии он был лишен права проповедовать, но проигнорировал это. Позднее Сергия лишили сана.