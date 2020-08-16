В ряде российских регионов завершился купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, в каких субъектах РФ вода стала слишком холодной для плавания.

К середине августа уже смело можно сказать о завершении купального сезона в Санкт-Петербурге, Москве, Ивановской, Ярославской, Псковской и Новгородских областях. Это связано с тем, что в этих регионах вода уже больше не прогреется ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС.

Завершение купального сезона не означает, что все действительно резко перестают плавать из-за похолодания воды. Взрослые могут купаться и в ледяной воде. Специалисты сообщают об окончании сезона ориентируясь именно на детей. В настоящее время для них температура воды уже слишком неблагоприятная, поэтому плавание в озерах стоит отложить не следующий год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в разгар пандемии коронавируса в мае жители Петербурга открыли купальный сезон.