В ряде российских регионов завершился купальный сезон

В ряде российских регионов завершился купальный сезон
Вода стала слишком холодной. Фото: Рixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, в каких субъектах РФ вода стала слишком холодной для плавания.

К середине августа уже смело можно сказать о завершении купального сезона в Санкт-Петербурге, Москве, Ивановской, Ярославской, Псковской и Новгородских областях. Это связано с тем, что в этих регионах вода уже больше не прогреется ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает ТАСС.

Завершение купального сезона не означает, что все действительно резко перестают плавать из-за похолодания воды. Взрослые могут купаться и в ледяной воде. Специалисты сообщают об окончании сезона ориентируясь именно на детей. В настоящее время для них температура воды уже слишком неблагоприятная, поэтому плавание в озерах стоит отложить не следующий год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в разгар пандемии коронавируса в мае жители Петербурга открыли купальный сезон.

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