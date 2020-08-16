В России зафиксировано менее 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил новые данные об эпидемии COVID-19 в России.

За прошедшие сутки заболевание выявили у 4969 новых пациентов. Последний раз данный показатель был ниже 5 тысяч в августе лишь однажды — 11 числа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (688), Петербурге (163) и Московской области (154).

Помимо этого, одолеть болезнь и выздороветь смогли еще 3557 человек. Здесь можно отметить резкое падение, ведь еще вчера, 15 августа, количество поборовших коронавирус составляло 6447 человек.

Вместе с понижением количество выздоровевших упало и количество умерших. За сутки от тяжелого течения болезни скончались 68 человек. По состоянию на 15 августа, ушли из жизни по вине коварного патогена 119 человек.

Всего за все время эпидемии в России коронавирус был диагностирован у 922853 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом заразились более 21 млн человек по всему миру.