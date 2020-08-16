Врач объяснил быструю выписку Ефремова

Артиста госпитализировали с подозрением на инсульт прямо из здания суда.

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили подтвердил, что быстрая выписка вполне возможно, если состояние пациента не было тяжелым. Об пишет он рассказал телеканалу «360».

Он отметил, что все зависит от исходного состояния человека. Доктора, осматривая пациента, решают, как скоро он сможет отправиться домой и иногда на восстановление достаточно пары дней. Если же человек доставлен в больницу в тяжелом состоянии, то его могут продержать там целый месяц.

Напоминаем, что Ефремова, которого обвиняют в смертельной аварии, госпитализировали с подозрением на инсульт во вторник. В этот момент он находится в здании Пресненского суда, рассмотрение дела перенесли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Ефремова прокомментировал наличие признания вины актером.